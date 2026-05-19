Incidente a Provaglio d’Iseo, strada chiusa e traffico congestionato

Un incidente che ha coinvolto almeno due auto è accaduto attorno alle 16.30 lungo la Sp510, all’altezza di Provaglio d’Iseo.

Sul posto stanno intervenendo gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco. Sarebbero cinque, secondo le prime informazioni, le persone coinvolte. Nessuna avrebbe riportato ferite gravi.