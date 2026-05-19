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Incidente a Provaglio d’Iseo, strada chiusa e traffico congestionato

Lo scontro lungo la Sp510 intorno alle 16.30. La circolazione è fortemente rallentata
Uno dei mezzi coinvolti nell'incidente © www.giornaledibrescia.it
Uno dei mezzi coinvolti nell'incidente © www.giornaledibrescia.it

Un incidente che ha coinvolto almeno due auto è accaduto attorno alle 16.30 lungo la Sp510, all’altezza di Provaglio d’Iseo.

Sul posto stanno intervenendo gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco. Sarebbero cinque, secondo le prime informazioni, le persone coinvolte. Nessuna avrebbe riportato ferite gravi.

Complice l’orario di punta, il traffico è congestionato: la strada è infatti stata chiusa per permettere ai soccorritori di agire in sicurezza. La circolazione in direzione del lago è rallentata già all’altezza di Rodengo Saiano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidenteSp 510Provaglio d'Iseo
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