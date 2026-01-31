Giornale di Brescia
«Inciampa, ricorda, danza»: in centro un flash mob per la Memoria

A Brescia musica e danza diventano strumenti di memoria: le piazze cittadine hanno reso omaggio alle vittime del nazifascismo e a chi seppe opporsi alle leggi razziali
  • In centro il flash mob «Inciampa, ricorda, danza»
    In centro il flash mob «Inciampa, ricorda, danza» - © www.giornaledibrescia.it
«Inciampa, ricorda, danza» è il titolo del flash mob con musica klezmer e danze popolari che ha attraversato le principali piazze del centro di Brescia. Un’iniziativa pensata per commemorare le vittime del nazifascismo e per rendere omaggio a chi ebbe il coraggio di opporsi alle leggi razziali, scegliendo di dire «no».

Il flash mob

Il percorso ha preso il via da piazza Rovetta, per poi proseguire in piazza del Mercato, piazza della Vittoria e concludersi in piazza Paolo VI. In ogni tappa, danze e musiche sono state dedicate alle vittime degli stermini o a coloro che si distinsero per atti di resistenza e solidarietà, proteggendo i perseguitati. Al centro dell’iniziativa i simboli della memoria, come le pietre d’inciampo. In omaggio al popolo marocchino, è stata inoltre eseguita una toccante melodia sefardita.

La colonna sonora del flash mob è stata affidata alla musica klezmer, espressione della tradizione ebraica dell’Europa centro-orientale, caratterizzata da un forte dialogo con le culture musicali e coreutiche dei territori circostanti e diffusasi nel tempo anche oltre il continente europeo. Un linguaggio musicale dal profondo carattere cosmopolita, scelto proprio per la sua capacità di rappresentare e commemorare tutte le vittime dell’Olocausto.

Argomenti
MemoriaOlocaustoflash mob
