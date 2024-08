Incendio vicino all’aeroporto di Montichiari: allarme lanciato dalla torre di controllo

Fuoco e fumo all’esterno dell’aeroporto di Montichiari, in un’area in via Contrada della Nonna. In fiamme, secondo le prime informazioni, una certa quantità di copertoni e pneumatici. Il rogo è stato prontamente domato dai vigili del fuoco di Castiglione, supportati da una squadra giunta da Brescia. Vista la natura dell’incendio il sindaco di Montichiari Marco Togni ha fatto intervenire anche i tecnici dell’Arpa affinché verifichino che, nella combustione della gomma, non si siano sprigionate sostanze tossiche.

L’intervento

La richiesta di intervento è stata lanciata dal personale della torre di controllo dell’aeroporto allarmato dall’alta colonna di fumo nero alzatasi nelle immediate vicinanze. Non si sono registrate ripercussioni sul traffico aereo. La centrale operativa di Brescia ha ricevuto la chiamata di intervento poco dopo le 20. Le operazioni di spegnimento sono in corso. Ancora da stabilire le cause dell’incendio.