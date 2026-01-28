Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Incendio in via Schivardi, grave ma stazionaria la donna intossicata

Paolo Bertoli
La prognosi resta riservata. Il rogo ieri sera in città: i primi accertamenti di Polizia e Vigili del fuoco hanno stabilito che si è sviluppato per cause accidentali
Loading video...
Incendio in città, grave una donna
AA

Resta grave ma stazionaria la donna intossicata ieri sera nell’incendio del suo appartamento in via Schivardi a Brescia. La sua prognosi resta riservata. I primi accertamenti di Polizia e Vigili del fuoco (tornati sul posto oggi per mettere in sicurezza l’area) hanno stabilito che il rogo si è sviluppato per cause accidentali.

Il rogo

I danni provocati dall'incendio - © www.giornaledibrescia.it
I danni provocati dall'incendio - © www.giornaledibrescia.it

Le fiamme, secondo quanto ricostruito, sono divampate nella cucina di un appartamento al secondo piano del «condominio Daniela». Il rogo si è sviluppato molto rapidamente, intaccando anche le scale interne del condominio, evacuato e successivamente dichiarato inagibile fino a nuovi controlli.

Sei nuclei familiari, con alcuni anziani, hanno trascorso la notte fuori casa. La donna, di circa 60 anni, era in arresto cardiaco al momento dell’arrivo dei Vigili del fuoco, che per primi le hanno praticato il massaggio cardiaco. Oltre a lei, il personale del 118 ha soccorso anche un uomo, esposto al fumo dell’incendio dopo essere rimasto intrappolato per qualche minuto all’interno dell’edificio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incendioustionataintossicataincendi in cittàBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario