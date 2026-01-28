Incendio in via Schivardi, grave ma stazionaria la donna intossicata

Resta grave ma stazionaria la donna intossicata ieri sera nell’incendio del suo appartamento in via Schivardi a Brescia. La sua prognosi resta riservata. I primi accertamenti di Polizia e Vigili del fuoco (tornati sul posto oggi per mettere in sicurezza l’area) hanno stabilito che il rogo si è sviluppato per cause accidentali.

Il rogo

I danni provocati dall'incendio - © www.giornaledibrescia.it

Le fiamme, secondo quanto ricostruito, sono divampate nella cucina di un appartamento al secondo piano del «condominio Daniela». Il rogo si è sviluppato molto rapidamente, intaccando anche le scale interne del condominio, evacuato e successivamente dichiarato inagibile fino a nuovi controlli.

Sei nuclei familiari, con alcuni anziani, hanno trascorso la notte fuori casa. La donna, di circa 60 anni, era in arresto cardiaco al momento dell’arrivo dei Vigili del fuoco, che per primi le hanno praticato il massaggio cardiaco. Oltre a lei, il personale del 118 ha soccorso anche un uomo, esposto al fumo dell’incendio dopo essere rimasto intrappolato per qualche minuto all’interno dell’edificio.