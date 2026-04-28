Incendio Val di Canè, fiamme spente nella notte: area sotto controllo

Si è spento nella notte l’incendio che lunedì aveva interessato un’ampia porzione di territorio in Val di Canè, in alta Valcamonica, mobilitando squadre di terra e mezzi aerei. Dopo la sospensione delle operazioni serali per la mancanza di luce, quando alcuni fronti risultavano ancora attivi, i controlli effettuati durante la notte dai Carabinieri forestali hanno dato esito positivo. Intorno alle 3 è stato eseguito un primo sopralluogo e il rogo risultava spento. Un nuovo controllo è stato poi svolto questa mattina alle 6.30. Anche in quel caso l’area appariva senza focolai attivi.
Monitoraggio
Nonostante il miglioramento, la zona resta sotto osservazione per il timore che qualche punto caldo possa riattivarsi nel corso della giornata, complice il vento o eventuali braci residue sotto la vegetazione secca. L’incendio aveva interessato circa cinquanta ettari di superficie, coinvolgendo soprattutto prati incolti senza raggiungere il bosco.
A contribuire in modo decisivo al contenimento delle fiamme sarebbe stata anche una leggera pioggia caduta in quota durante la notte. Le precipitazioni, seppur modeste, hanno aiutato a raffreddare il terreno e a limitare il rischio di nuove accensioni. Resta quindi alta l’attenzione, ma al momento il rogo risulta estinto.