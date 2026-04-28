Incendio Val di Canè, fiamme spente nella notte: area sotto controllo

Si è spento nella notte l’incendio che lunedì aveva interessato un’ampia porzione di territorio in Val di Canè, in alta Valcamonica, mobilitando squadre di terra e mezzi aerei. Dopo la sospensione delle operazioni serali per la mancanza di luce, quando alcuni fronti risultavano ancora attivi, i controlli effettuati durante la notte dai Carabinieri forestali hanno dato esito positivo. Intorno alle 3 è stato eseguito un primo sopralluogo e il rogo risultava spento. Un nuovo controllo è stato poi svolto questa mattina alle 6.30. Anche in quel caso l’area appariva senza focolai attivi.