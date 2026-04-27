Incendio in Val di Canè, in corso le operazioni di spegnimento

Un incendio piuttosto esteso si sta sviluppando in Val di Canè, in alta Valcamonica. Per le operazioni di spegnimento sono intervenuti un elicottero proveniente da Darfo e un Canadair da Genova.
Sul posto, insieme al direttore operazioni spegnimento, ci sono le squadre antincendio boschivo dei gruppi comunali di Incudine, Vione e del gruppo intercomunale della Comunità montana di Valle Camonica per garantire supporto ai mezzi aerei.
I carabinieri, a quanto emerge, stanno cercando di contattare alcune persone che si trovavano al bivacco Valzeroten. Il fronte dell’incendio è di circa un chilometro e mezzo. Le fiamme non avrebbero intaccato il bosco, ma alcuni prati incolti.