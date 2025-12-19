Incendio Torre Cimabue: il rogo è di origine dolosa

Le persone anziane o con difficoltà fisiche sono rimaste sotto il portico, per ripararsi dal freddo, aspettando, senza fare troppo rumore in tutta quella confusione, il proprio turno per rientrare in casa. Sui loro volti non c’è paura, ma più che altro rabbia, esasperazione. «Non è la prima volta che succedono queste cose, siamo stanchi», ripetono in coro. E gli episodi che si ripetono non sono cose di poco conto.

Perché ieri una sessantina di inquilini della Torre Cimabue, a San Polo, tra cui anziani e bambini, sono stati costretti a lasciare i propri appartamenti per alcune ore a causa di un incendio divampato sul pianerottolo tra il 15esimo e il 16esimo piano, dove erano ammassati dei rifiuti. E per chi indaga, in questo caso gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco, non sembrano esserci molti dubbi: si tratta di un episodio di natura dolosa.

L’intervento. L’allarme antincendio della Torre - di proprietà del Comune, ma gestita da Aler - è scattato poco dopo le 13. E per far fronte alla situazione, sul posto, in via Giovanni Cimabue, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti medici, infermieri e tanti volontari del 118. Gli inquilini sono stati visitati, ma nessuno ha riportato ferite o è rimasto intossicato dal fumo. Nemmeno l’immobile ha riportato danni strutturali.

Le reazioni

Sull’episodio Aler, nella persona del presidente Amedeo Ghidini, ha fatto sapere che sporgerà denuncia «contro ignoti al fine di risalire all’autore del gesto e, qualora si trattasse di un inquilino, avviare le procedure previste per l’allontanamento dall’abitazione».

Ma la situazione per queste famiglie è una delle tante finite sotto i riflettori nell’ultimo periodo. «Non c’è pace per gli inquilini della Torre Cimabue – si legge nella nota firmata dal Comitato inquilini e Associazione Diritti per tutti nella persona di Umberto Gobbi –. Non è ancora risolta l’inaccettabile mancanza di riscaldamento in alcuni appartamenti dove vivono anche bambini piccoli e oggi un altro principio di incendio è scoppiato al 15esimo piano costringendo tutti gli abitanti ad abbandonare i propri alloggi e a scendere in strada. Gli inquilini segnalano da tempo la necessità di provvedere periodicamente alla rimozione di rifiuti e masserizie che qualcuno abbandona sulle scale: la maleducazione e comportamenti scorretti di singole persone non possono ricadere su circa 160 famiglie che hanno il diritto di vivere in un ambiente salubre e in sicurezza.

Gli inquilini della Torre Cimabue non sono cittadini di serie B, devono avere il riscaldamento e condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per poter vivere in dignità, anche se in case popolari. Per questo chiedono al Comune ed all’Aler ascolto, attenzione ma soprattutto la risoluzione dei problemi».