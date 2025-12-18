Giornale di Brescia
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Rifiuti in fiamme alla torre Cimabue, famiglie costrette a uscire di casa

Simone Bracchi
Stando alle prime informazioni il rogo sarebbe divampato da un accumulo di rifiuti situato tra il 15esimo e 16esimo piano: al momento non si registrano feriti particolarmente gravi
Incendio alla Torre Cimabue a Brescia, decine di appartamenti evacuati e famiglie soccorse dal personale del 118, intervenuto numeroso per far fronte alla situazione. È successo nel primo pomeriggio, poco dopo le 13, quando è scattato l'allarme antincendio della palazzina, di proprietà del Comune ma gestita da Aler, di 18 piani (16 abitati) dove abitano centinaia di persone.

Stando alle prime ricostruzioni – sul posto Vigili del fuoco e agenti della Polizia locale – il rogo sarebbe divampato da un accumulo di rifiuti situato tra il 15esimo e 16esimo piano. Gli appartamenti sono stati evacuati per evitare intossicazioni. Al momento non si registrano feriti particolarmente gravi e nemmeno danni alla struttura Infatti, si sta lavorando per fare rientrare gli inquilini.

Le reazioni

In merito all’incendio divampato questa mattina alla Torre Cimabue, Aler, nella persona del presidente Amedeo Ghidini, sporgerà denuncia contro ignoti al fine di risalire all’autore del gesto e, qualora si trattasse di un inquilino, avviare le procedure previste per l’allontanamento dall’abitazione.

  • L'intervento per l'incendio alla torre Cimabue
    L'intervento per l'incendio alla torre Cimabue - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'intervento per l'incendio alla torre Cimabue
    L'intervento per l'incendio alla torre Cimabue - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Anche l’Associazione Diritti per tutti si esprime su quanto accaduto: «Non c'è pace per gli inquilini della torre Cimabue. Non è ancora risolta l'inaccettabile mancanza di riscaldamento in alcuni appartamenti dove vivono anche bambini piccoli e oggi un altro principio di incendio è scoppiato al 15esimo piano – scrive Umberto Gobbi in una nota – la maleducazione e comportamenti scorretti di singole persone non possono ricadere su circa 160 famiglie che hanno il diritto di vivere in un ambiente salubre e in sicurezza. Gli inquilini della torre Cimabue non sono cittadini di serie B, devono avere il riscaldamento e condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per poter vivere in dignità, anche se in case popolari. Gli inquilini chiedono quindi al Comune ed all'Aler ascolto, attenzione ma soprattutto la risoluzione dei problemi».

