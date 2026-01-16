Incendio al Pralboino, le fiamme nell’azienda spente nella notte

Attimi di paura e apprensione ieri sera nella zona industriale di Pralboino, dove un rogo è divampato all’interno di un’azienda situata in via Kennedy. Le fiamme hanno interessato una porzione del tetto di uno dei capannoni sui quali erano fissati dei pannelli fotovoltaici, coinvolgendo la copertura della maxi struttura e generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

L’intervento

A lanciare l’allarme è stato il personale dell’azienda. Sul posto sono giunti circa una ventina di Vigili del fuoco, impegnati con quattro squadre, che hanno lavorato celermente per domare l’incendio, circoscriverlo e impedire alle fiamme di propagarsi ai capannoni limitrofi e alle altre strutture adiacenti. L’intervento è terminato attorno allì1 di notte.

Fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati: tutti i lavoratori presenti sono riusciti a mettersi in salvo.

L'incendio alla Foma di Pralboino - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Sul luogo dell’incendio - oltre ai sanitari del 118 - è giunto anche il sindaco di Pralboino, Riccardo Romagnoli, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento del rogo e ha espresso il proprio ringraziamento ai soccorritori per la rapidità e l’efficacia delle operazioni di spegnimento. «Desidero ringraziare i Vigili del fuoco per l’intervento rapidissimo ed estremamente efficiente, che ha permesso di contenere un incendio di grandi proporzioni e di mettere in sicurezza le persone e l’area coinvolta - ha sottolineato il primo cittadino -. Sono profondamente dispiaciuto per quanto accaduto e per i danni causati, ma fortunatamente non si è fatto male nessuno. La professionalità e il coordinamento dimostrati sono stati fondamentali per evitare che le fiamme intaccassero anche altre aree. I Vigili del fuoco, contenendole, hanno evitato il peggio».

Le indagini

Resta ora da chiarire l’origine dell’incendio: spetterà ai Vigili del fuoco stabilire le cause del rogo e - soprattutto - quantificare in modo preciso l’entità dei danni subiti dall’azienda.