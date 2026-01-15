Giornale di Brescia
﻿CronacaBassa

Pralboino, grosso incendio alla Foma: in fiamme il tetto di un capannone

Alessandra Portesani
A dare l’allarme è stato il personale dell’azienda, che si è immediatamente accorto del rogo e ha contattato i soccorsi. Vigili del fuoco al lavoro per circoscrivere l’area
  • L'incendio alla Foma di Pralboino
    L'incendio alla Foma di Pralboino - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
Fiamme in un’azienda a Pralboino. Un grosso incendio è divampato poche ore fa alla Foma, in via XX Kennedy, nella zona industriale di Pralboino.

Le fiamme hanno interessato una grossa porzione del tetto di uno dei capannoni, coinvolgendo la copertura della maxi struttura. A dare l’allarme è stato il personale dell’azienda, che si è immediatamente accorto del rogo e ha contattato i soccorsi.

L’intervento

Sul posto sono intervenuti una ventina di Vigili del Fuoco, quattro squadre che stanno lavorato domare e circoscrivere l’incendio ed evitare che le fiamme si propaghino alle strutture adiacenti. Stando a quanto riferito non si registrano feriti. Sul luogo dell’incendio è giunto anche il sindaco di Pralboino, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento e ha espresso il proprio ringraziamento ai soccorritori.

Argomenti
incendioFomaPralboino
