Incendio a Pontevico, resta in ospedale l’uomo intossicato

Un incendio devastante che ha distrutto completamente una porzione di casa e nel quale è rimasto ferito un uomo. A Pontevico, in via Monsignor Berenzi, dove martedì notte è bruciata una casa nella quale un uomo è rimasto intrappolato nel fumo ed è finito in ospedale, ci sono solo fuliggine e macerie. Attimi di paura per molti residenti che si sono scesi in strada ma anche per i vicini della porta accanto.

«Ho avuto molta paura – racconta un bimbo che ieri si trovava nell’abitazione limitrofa alla casa andata a fuoco – non capivo da dove venisse l’odore, era strano, allora mi sono affacciato e guardando su ho visto le fiamme».

Ma se uno dei due appartamenti continua ad essere inagibile, e lo sarà ancora per molto tempo, nella casa appena ristrutturata a piano terra, limitrofa alla struttura andata a fuoco, sono in corso lavori di pulizia in modo da poter ripristinare al più presto lo stato dei luoghi.

Uno scenario che sarebbe potuto essere peggiore senza il repentino intervento da parte di tre squadre dei Vigili del fuoco, da Brescia, Orzinuovi e Verolanuova.

L’uomo finito in ospedale, nella camera iperbarica della Città di Brescia, rimane momentaneamente ricoverato.

Sul caso stanno ancora indagando le forze dell’ordine intervenute sul posto tra cui anche i carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Verolanuova.