Pontevico, esplosione in centro: due famiglie sono fuori casa

Un uomo intossicato, due famiglie senza un tetto sopra la testa e un intero fabbricato inagibile. È questo il bilancio dell’incendio che si è sviluppato ieri sera intorno alle 22 in via Monsignor Berenzi a Pontevico.

Attimi di paura in una delle zone centrali del paese della Bassa: le fiamme, accompagnate da un impressionante scoppio, hanno distrutto un intero stabile e il fumo ha intaccato una parte di un edificio limitrofo. «Abbiamo sentito un rumore fortissimo, pareva una bomba - raccontano alcuni residenti, accorsi in strada per capire cosa fosse successo e da dove provenisse quel rumore -. I Vigili del fuoco ci hanno subito invitato a rientrare nelle nostre abitazioni per una questione di sicurezza e di incolumità». C’era infatti il pericolo di una seconda esplosione.

I soccorsi

Sul posto, ad evitare il peggio e che le fiamme si propagassero anche alle case vicine, sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco - i permanenti da Brescia e i colleghi volontari da Orzinuovi e da Verolanuova - e con loro anche i Carabinieri della Radiomobile di Verolanuova. A squarciare il silenzio della notte, oltre allo scoppio, anche le sirene dell’ambulanza che in codice giallo ha trasportato uno degli inquilini, che è stato poi trattato nella camera iperbarica dell’ospedale Città di Brescia. L’uomo infatti, che al momento del rogo si trovava nell’abitazione poi distrutta dalle fiamme, ha respirato molto fumo. Fortunatamente, il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha salvato la vita all’uomo intossicato, uno straniero affittuario dell’appartamento, che non sarebbe in pericolo di vita ma per il quale il ricovero si è reso necessario.

I rilievi

Un rogo sulle cui cause indagheranno le forze dell’ordine intervenute per capire da dove si sia sviluppato l’incendio. Sul posto, ad accertarsi della situazione, è intervenuta anche l’assessore Annalisa Siragusa. Una delle due famiglie potrà fare rientro alla propria abitazione nei prossimi giorni, una volta messa in sicurezza la zona, ma gli affittuari dell’altro appartamento non avranno più una casa.