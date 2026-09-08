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Incendio nella notte a Darfo: brucia un container da cantiere

Le fiamme sono divampate nei pressi di un’abitazione nella zona dell’Attola: i vigili del fuoco sono stati impegnati un paio d’ore nello spegnimento
L'incendio a Darfo Boario Terme
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L'incendio a Darfo Boario Terme

Un incendio è divampato nella serata di lunedì in un container da cantiere posizionato nelle vicinanze di un’abitazione a Darfo Boario Terme, nella zona dell’Attola. L’allarme è scattato alle 21.45, quando la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia ha ricevuto la segnalazione.

L’intervento

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco permanenti del distaccamento di Darfo Boario Terme e quelle del distaccamento volontari di Breno. Le squadre hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori conseguenze per le strutture vicine. Nella zona dell’incendio sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Esine, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto. Le cause del rogo, al momento, non sono ancora state accertate e sono in fase di verifica.

Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse intorno alle 23.30. Non si registrano feriti. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio che ha interessato il container da cantiere.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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