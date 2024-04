Incendio nella notte in una Rsa di Gottolengo, nessuna persona ferita

Grande apprensione ieri sera a Gottolengo, dove attorno alle 22 un incendio ha «attaccato» una porzione di tetto della Rsa Cami-Alberini. In particolare le fiamme hanno riguardato la porzione di tetto ubicata in corrispondenza di un salone presente nel settore Alzheimer.

Da quanto appreso, fortunatamente, non si è esteso alle camere, ciò grazie all'intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco e anche del personale della Casa di riposo responsabile per la sicurezza.

Gli ospiti del settore Alzheimer, naturalmente in maniera preventiva, durante l'incendio sono stati spostati nelle aree della struttura più lontane dal punto in cui le fiamme stavano ardendo. A fiamme domate hanno potuto far ritorno nelle loro stanze. La ditta che sta svolgendo lavori di efficientamento energetico e isolamento termico sulla struttura è intervenuta in nottata per sistemare la porzione di tetto coinvolta dalle fiamme che dunque è stata completamente ripristinata entro le 10.30 di stamattina.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, ai mezzi sanitari di sicurezza, ai carabinieri e al personale della Rsa, era presente anche l'Amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Daniele Dancelli. Tanta paura, ma, da quanto appreso, tutto è terminato senza generare feriti.