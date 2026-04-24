Incendio all’alba a Moniga del Garda: fiamme in un appartamento

Fiamme all’alba in un’abitazione di Moniga del Garda. L’incendio è divampato intorno alle 6.30 in via Caccinelli ed è stato successivamente domato. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, che hanno contenuto e spento le fiamme evitando conseguenze più gravi. Dall’esterno si vedevano chiaramente i roghi svilupparsi all’interno dell’appartamento, circostanza che ha fatto scattare l’allarme nelle prime ore del mattino.

L’abitazione

Nell’appartamento vive una donna di circa 55 anni. Non risultano, al momento, persone ferite né coinvolte in modo diretto dall’incendio. La situazione è stata gestita senza evacuazioni estese, anche se l’appartamento sarà inagibile per qualche tempo.

Le cause del rogo non sono ancora note e saranno oggetto di accertamenti. L’incendio non si è propagato ad altri appartamenti del residence in cui si trova l’appartamento.