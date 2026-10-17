Incendio nella notte a Manerba: in fiamme 13 rotoballe di fieno
Le fiamme sono divampate intorno alle 3 in un terreno vicino a un'azienda agricola. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. Nessun ferito.
Fotogallery
3 foto
I Vigili del fuoco impegnati a Manerba
Incendio nella notte a Manerba del Garda, dove circa 13 rotoballe di fieno sono state avvolte dalle fiamme in un terreno adiacente a un'azienda agricola. L'allarme è scattato intorno alle 3 di sabato 17 ottobre, facendo intervenire i Vigili del Fuoco.
Sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco permanenti del distaccamento di Salò, con un'autopompa serbatoio, e i volontari di Salò, intervenuti con un'autobotte per fronteggiare il rogo. Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Vestone, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. Non si registrano feriti.