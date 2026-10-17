Incendio nella notte a Manerba: in fiamme 13 rotoballe di fieno

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Le fiamme sono divampate intorno alle 3 in un terreno vicino a un'azienda agricola. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. Nessun ferito.

Grazie a sole e vento, oggi il prezzo fisso dell’offerta per le famiglie è circa il 50% in meno rispetto all’attuale prezzo medio all’ingrosso. E per le imprese ci sono i PPA