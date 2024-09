Incendio in via Montello a Brescia: un’anziana intossicata

Potrebbe esser stato un sovraccarico la causa di un incendio che stamattina alle 8.30, in via Montello a Brescia, ha provocato la combustione di alcuni cavi conduttori da cui si è sviluppato nella tromba delle scale di una palazzina un denso fumo. L'incendio dei cavi si sarebbe in breve esteso anche al vano contatori.

Leggi anche Incendio al Gasoline, il 42enne ha ammesso le sue responsabilità

Un'anziana sarebbe stata lievemente intossicata dai fumi ed è stata soccorsa da un'ambulanza. Non sarebbe grave. Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco che confermano la causa scatenata da un sovraccarico.