Incendio in un’azienda di Capriano, fiamme domate e nessuna persona coinvolta

Un incendio è scoppiato questa sera nell'azienda Miwenti di Capriano del Colle. Le fiamme pare siano partite dal deposito delle resine, ma sulle cause sono in corso gli accertamenti dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Le fiamme sono state spente prima che si propagassero nella fonderia del paese della Bassa bresciana. La Miwenti, azienda di metalli non ferrosi che produce apparecchiature per il controllo dei processi industriali, era chiusa quando è scoppiato l’incendio e non c’era nessuno all’interno. A dare l’allarme dovrebbe essere stata la sorveglianza notturna.

Un episodio simile era accaduto la scorsa estate, a luglio: un principio d’incendio, forse un forno andato in corto circuito, era stato domato dagli operai.