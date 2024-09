Incendio in un’autorimessa a Concesio: in ospedale una disabile

Incendio nella notte, intorno all’1.30, in un’autorimessa a Concesio in via Bevilacqua. Sul posto sono intervenute due squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia: le fasi di spegnimento e bonifica, particolarmente complesse, hanno coinvolto anche la facciata dell'edificio sovrastante.

Quattro famiglie non sono potute rientrare in casa per via delle fiamme. Una persona disabile, tratta in salvo con l'autoscala, è stata trasportata in ospedale per via di un'intossicazione.

Ancora da stabilire le cause del rogo, che ha provocato ingenti danni alla struttura: alcuni locali, tra cui due attività commerciali, sono stati dichiarati inagibili.