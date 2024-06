Incendio in una palazzina a Ome, persone fuori casa

Risveglio all'alba da paura per alcune famiglie residenti in una palazzina in Franciacorta. Alle 5.30, infatti, la sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia è stata allertata per l'incendio di un'abitazione situata in via Provinciale a Ome. La palazzina, di proprietà della parrocchia, è semi distrutta ed è quindi stata dichiarata inagibile.

Fortunatamente nessuno degli otto residenti – due al piano terra e sei al primo - è rimasto bloccato all'interno degli appartamenti: uno di loro è però stato portato in ospedale per aver respirato del fumo e sotto shock, altre quattro persone invece hanno riportato delle escoriazioni poiché si sono buttate dalla finestra per evitare fumo e fiamme. Le condizioni di tutti però non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti cinque automezzi, un'autobotte, un'autoscala e due autopompe con quattordici operatori al lavoro per spegnere le fiamme e prestare soccorso alle persone coinvolte. I Vigili del fuoco sono ancora al lavoro per le operazioni di bonifica e per capire cosa abbia causato l'incendio. Sul posto anche alcune ambulanze e le forze dell'ordine per sincerarsi anche delle condizioni dei residenti.