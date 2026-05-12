Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Incendio in un capannone di Collebeato, tre operai intossicati

Le fiamme si sono sprigionate durante i lavori di rifacimento della copertura alla Cama
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

L'incendio a Collebeato
Fotogallery
10 foto
L'incendio a Collebeato

Saranno le indagini di Carabinieri e Vigili del fuoco a chiarire cosa abbia esattamente provocato il principio di incendio che nel pomeriggio di oggi ha interessato il capannone della Cama a Collebeato.

Secondo le prime informazioni disponibili il rogo si sarebbe sprigionato in maniera accidentale mentre alcuni lavoratori di una ditta esterna stavano effettuando i lavori di rifacimento della copertura della struttura.

Le fiamme e il fumo che ne è immediatamente seguito hanno provocato intossicazioni, per fortuna lievi, a tre operai. Per domare il fuoco ed evitare che si propagasse al resto dell’azienda i Vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incendiointossicaticapannoneCollebeato
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...