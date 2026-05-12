Incendio in un capannone di Collebeato, tre operai intossicati

Saranno le indagini di Carabinieri e Vigili del fuoco a chiarire cosa abbia esattamente provocato il principio di incendio che nel pomeriggio di oggi ha interessato il capannone della Cama a Collebeato.
Secondo le prime informazioni disponibili il rogo si sarebbe sprigionato in maniera accidentale mentre alcuni lavoratori di una ditta esterna stavano effettuando i lavori di rifacimento della copertura della struttura.
Le fiamme e il fumo che ne è immediatamente seguito hanno provocato intossicazioni, per fortuna lievi, a tre operai. Per domare il fuoco ed evitare che si propagasse al resto dell’azienda i Vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre.