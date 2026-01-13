Incendio a Buffalora, 5 persone in ospedale e 4 appartamenti evacuati

L’incendio scoppiato nella tarda serata di lunedì in un’abitazione di via Buffalora a Brescia – partito da un appartamento al primo piano – ha interessato anche parte dell’alloggio sovrastante. L’abitazione da cui si sono sviluppate le fiamme è stata dichiarata inagibile. In via precauzionale sono stati evacuati quattro appartamenti dell’edificio. Cinque persone, tra cui un bambino, sono state accompagnate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo.

All’interno dell’appartamento d’origine dell’incendio si trovava una persona con mobilità ridotta. Si tratta di una paziente bariatrica, che è stata soccorsa dai vigili del fuoco e dal personale sanitario. Per consentire l’evacuazione in sicurezza è stato necessario l’utilizzo di una barella. Le cause dell’incendio restano in fase di accertamento e i danni sono in corso di valutazione.