Incendio a Buffalora, fiamme in una camera da letto al primo piano
Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco. All’interno dell’abitazione si trovava una persona con mobilità ridotta, le cui condizioni non sono al momento note
Incendio in un’abitazione a Brescia, in via Buffalora, nella tarda serata di lunedì. Ancora da stabilire le cause del rogo, che sarebbe rimasto confinato alla camera da letto, situata al primo piano.
Al suo interno si trovava una persona con mobilità ridotta, le cui condizioni non sono al momento note. Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco per l’evacuazione e lo spegnimento delle fiamme.
