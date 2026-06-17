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Fiamme nei boschi di Zuvolo sopra Berzo Inferiore, elicotteri in volo

Le fiamme estese su circa 1000 metri quadrati, verifiche in corso per evitare la propagazione anche attraverso il sottobosco
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

L'elicottero della Regione Lombardia - © www.giornaledibrescia.it
L'elicottero della Regione Lombardia - © www.giornaledibrescia.it

Le squadre antincendio della Comunità Montana e diversi gruppi di volontari sono al lavoro da alcune ore nei boschi di Zuvolo, località montana sopra Berzo Inferiore dove si è sviluppato un incendio boschivo.

L’elicottero

Per contenere le fiamme il direttore delle operazioni di spegnimento, Fabian Troletti, può contare anche sui voli di un elicottero della Regione Lombardia che pesca acqua dalle vasche allestite in prossimità del fronte del fuoco e in un laghetto che, proprio lo scorso autunno, era stato realizzato per contrastare eventuali incendi.

Operazioni di bonifica

Grazie al tempestivo intervento di tutte le squadre, il rogo è stato contenuto e nel tardo pomeriggio sono iniziate le operazioni di bonifica. Procedure che devono essere svolte con particolare perizia per evitare che le fiamme si propaghino nel sottobosco e attacchino gli alberi da altre zone del bosco. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incendio boschivoelicotteroBerzo Inferiore
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