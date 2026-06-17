Fiamme nei boschi di Zuvolo sopra Berzo Inferiore, elicotteri in volo

Le squadre antincendio della Comunità Montana e diversi gruppi di volontari sono al lavoro da alcune ore nei boschi di Zuvolo, località montana sopra Berzo Inferiore dove si è sviluppato un incendio boschivo.
L’elicottero
Per contenere le fiamme il direttore delle operazioni di spegnimento, Fabian Troletti, può contare anche sui voli di un elicottero della Regione Lombardia che pesca acqua dalle vasche allestite in prossimità del fronte del fuoco e in un laghetto che, proprio lo scorso autunno, era stato realizzato per contrastare eventuali incendi.
Operazioni di bonifica
Grazie al tempestivo intervento di tutte le squadre, il rogo è stato contenuto e nel tardo pomeriggio sono iniziate le operazioni di bonifica. Procedure che devono essere svolte con particolare perizia per evitare che le fiamme si propaghino nel sottobosco e attacchino gli alberi da altre zone del bosco.