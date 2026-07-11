Incendio all’alba a Bione: in fiamme una seconda casa, nessun ferito

L’abitazione era vuota e le fiamme sono sotto controllo, ma buona parte della struttura è andata bruciata

11 luglio 2026

Fotogallery 6 foto Incendio a Bione, in fiamme un'abitazione Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti incendioBione Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...