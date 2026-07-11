Questa mattina intorno alle 6 i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio a Bione, in via Conca d’Oro, nella zona dei Fondi: un’abitazione – dalle prime ricostruzioni pare si tratti di un fienile ristrutturato adibito a casa a due piani per le vacanze – ha preso fuoco. All’interno non c’erano persone. Una squadra dei Vigili del fuoco si trova ancora sul posto, ma l’incendio – che ha bruciato buona parte della struttura – è sotto controllo. Resta da accertare cosa abbia provocato le fiamme.
Incendio all’alba a Bione: in fiamme una seconda casa, nessun ferito
L’abitazione era vuota e le fiamme sono sotto controllo, ma buona parte della struttura è andata bruciata
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