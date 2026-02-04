Giornale di Brescia
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Incendio all’azienda Eurogalvano di Lodrino, i danni sono ingenti

Ubaldo Vallini
Gli operai in turno la scorsa notte hanno agito con prontezza, utilizzando una quindicina di estintori per contenere il rogo nei primi istanti, in attesa dell’arrivo dei soccorsi
Vigili del fuoco fuori dall'azienda di Lodrino - © www.giornaledibrescia.it
Vigili del fuoco fuori dall'azienda di Lodrino - © www.giornaledibrescia.it
Una notte da incubo quella vissuta a Lodrino tra martedì e mercoledì: un violento incendio ha colpito la Eurogalvano, azienda specializzata in trattamenti galvanici e altre lavorazioni, situata in località Mandro, nella zona industriale del paese, appena sotto la Provinciale III che dal centro valtrumplino porta a Casto, in Valle Sabbia.

Le fiamme si sono sprigionate nelle ore notturne, sorprendendo gli operai in turno e rendendo necessario un massiccio intervento dei Vigili del fuoco. L’allarme è scattato quando alte lingue di fuoco e una colonna di fumo densa e visibile anche a distanza hanno iniziato a sollevarsi dall’edificio.

  • L'incendio all'Eurogalvano di Lodrino
    L'incendio all'Eurogalvano di Lodrino - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incendio all'Eurogalvano di Lodrino
    L'incendio all'Eurogalvano di Lodrino - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incendio all'Eurogalvano di Lodrino
    L'incendio all'Eurogalvano di Lodrino - © www.giornaledibrescia.it

Gli operai presenti hanno agito con prontezza, utilizzando una quindicina di estintori per contenere il rogo nei primi istanti, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Un aiuto determinante è arrivato anche dalla particolare struttura del capannone: il secondo piano, infatti, è aperto e ha permesso alle fiamme di trovare sfogo verso l’alto, evitando così il coinvolgimento dell’intero stabile.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco da Lumezzane, arrivati con autobotte e autoscala, Vestone e Gardone Val Trompia, entrambe con camion. I pompieri hanno lavorato ininterrottamente per ore, riuscendo a domare le fiamme e impedendo che l’incendio si propagasse agli edifici vicini. Il tetto in lamiera non ha ostacolato particolarmente le operazioni, facilitando le manovre di spegnimento.

L’intervento è proseguito per tutta la notte, fino alla completa messa in sicurezza dell’area e all’avvio delle operazioni di bonifica. I danni alla struttura e ai macchinari risultano ingenti, ma una stima precisa sarà possibile solo dopo i necessari sopralluoghi tecnici.

Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati. Le cause dell’incendio restano al vaglio delle autorità competenti che nei prossimi giorni effettueranno le opportune verifiche per chiarire l’origine del rogo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incendioaziendaLodrino
