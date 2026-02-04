Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Incendio all’Eurogalvano di Lodrino: nessun ferito

L’azienda si trova in località Mandro: il rogo è già stato spento, ma i Vigili del fuoco stanno ancora operando per mettere in sicurezza l’area. Da accertare le cause
  • L'incendio all'Eurogalvano di Lodrino
    L'incendio all'Eurogalvano di Lodrino - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incendio all'Eurogalvano di Lodrino
    L'incendio all'Eurogalvano di Lodrino - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incendio all'Eurogalvano di Lodrino
    L'incendio all'Eurogalvano di Lodrino - © www.giornaledibrescia.it
  • L'incendio all'Eurogalvano di Lodrino
    L'incendio all'Eurogalvano di Lodrino - © www.giornaledibrescia.it
AA

Incendio nella notte all’azienda Eurogalvano di Lodrino, in località Mandro. Non si segnalano feriti o intossicati: sul posto i Vigili del fuoco di Lumezzane, Vestone e Gardone, che stanno operando con sei mezzi per mettere in sicurezza l’area.

Il rogo è già stato spento. Ancora da quantificare i danni e le cause dell’incendio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incendioEurogalvanoLodrino
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario