Incendio all’Eurogalvano di Lodrino: nessun ferito
L’azienda si trova in località Mandro: il rogo è già stato spento, ma i Vigili del fuoco stanno ancora operando per mettere in sicurezza l’area. Da accertare le cause
- L'incendio all'Eurogalvano di Lodrino - © www.giornaledibrescia.it
Incendio nella notte all’azienda Eurogalvano di Lodrino, in località Mandro. Non si segnalano feriti o intossicati: sul posto i Vigili del fuoco di Lumezzane, Vestone e Gardone, che stanno operando con sei mezzi per mettere in sicurezza l’area.
Il rogo è già stato spento. Ancora da quantificare i danni e le cause dell’incendio.
