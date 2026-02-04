Incendio all’Eurogalvano di Lodrino: nessun ferito

Incendio nella notte all’azienda Eurogalvano di Lodrino, in località Mandro. Non si segnalano feriti o intossicati: sul posto i Vigili del fuoco di Lumezzane, Vestone e Gardone, che stanno operando con sei mezzi per mettere in sicurezza l’area.

Il rogo è già stato spento. Ancora da quantificare i danni e le cause dell’incendio.