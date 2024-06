Incendio al Penny Market di Carpendolo: supermercato evacuato

Un piccolo incendio è scoppiato all’esterno del Penny Market di Carpenedolo nel primo pomeriggio di oggi.

I dipendenti e il direttore sono stati allertati da clienti, che hanno visto alcune fiamme all’esterno. Tutti sono stati evacuati in via precauzionale dal supermercato, ma le fiamme non hanno intaccato i locali interni e non ci sono né feriti né intossicati.