Incendio a Gussago, palazzina in fiamme in via Achille Cadeo

Momenti di paura in via Achille Cadeo, nella frazione Ronco di Gussago. Un incendio è divampato intorno a mezzogiorno. Le fiamme, partite dalla canna fumaria di una palazzina a tre piani, hanno danneggiato il piano terra dell’edificio.

La dinamica

Il rogo è scoppiato nella taverna, ed è divampato al piano terra che al momento era disabitato e recentemente acquistato da nuovi proprietari. Al momento dell’incidente era presente solo l’uomo che risiede al primo piano, mentre la moglie e i figli non erano in casa.

Secondo le prime ricostruzioni, una scintilla scesa dal fuoco acceso al primo piano è sceso lungo la canna fumaria e avrebbe raggiunto la cantina innescando fiamme che sono propagate rapidamente.

«Avevo acceso il fuoco e subito dopo ho notato il fumo provenire dalla cantina. Nonostante la manutenzione regolare della cappa, probabilmente qualcosa è andato storto», ha dichiarato il capofamiglia del primo piano, visibilmente provato.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Gardone Val Trompia e Brescia, che hanno lavorato per ore per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la struttura. Presente anche la Polizia locale e i Carabinieri di Gussago, impegnati negli accertamenti per stabilire le cause precise dell’incendio e verificare i danni strutturali.

La palazzina ha subito danni significativi, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Al momento, l’agibilità dei piani superiori è sotto esame, mentre i nuovi proprietari del piano terra dovranno attendere i lavori di ripristino prima di potervi entrare.