Incendiarono 4 auto in piazza a Manerbio, coppia finisce nei guai

Lui ha incendiato l’auto di un presunto debitore, lei gli ha fatto da «palo»: sono nei guai un uomo di 42 anni e la compagna di 26, per i quali i carabinieri della Compagnia di Verolanuova hanno eseguito rispettivamente le misure di arresti domiciliari e l’obbligo di firma. I due, legati da una relazione sentimentale, sono accusati di aver causato il rogo che, nella notte dello scorso 12 maggio in piazza Cesare Battisti a Manerbio, finì per coinvolgere quattro vetture.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dell’Arma anche attraverso le registrazioni delle telecamere in zona, i due hanno prima fatto un sopralluogo per trovare l’utilitaria del debitore e poi, poco dopo la mezzanotte, sono tornati per appiccare il fuoco.

Il 42enne è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, mentre la 26enne dovrà osservare la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.