Auto in fiamme a Manerbio, c’è l’ipotesi del dolo

Sarebbe di natura dolosa l’incendio che ieri sera ha distrutto quattro auto nel parcheggio in pieno centro storico a Manerbio, in piazza Cesare Battisti proprio di fronte al municipio. Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno raccolto tutti gli elementi e a quanto si apprende non si tratta di cause accidentali.

Il rogo sarebbe partito da una Fiat Panda, per poi intaccare altre tre automobili.

Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Manerbio.