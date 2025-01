Anno giudiziario, a Brescia possibili proteste contro la riforma Nordio

Vigilia di anno giudiziario, anche per la Corte d’appello di Brescia. Domani mattina alle 10 (con diretta su Teletutto e sul nostro sito) è in programma a Palazzo di giustizia il tradizionale appuntamento, il primo per la presidente Giovanna De Rosa. Sarà un’inaugurazione di anno giudiziario segnata dalle proteste per la riforma del ministro Nordio, ed in particolare sul tema della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici.

Come accadrà a livello nazionale, anche a Brescia dovrebbe andare in scena una protesta da parte dei magistrati, che dovrebbero abbandonare l’aula quando interverrà il rappresentante del governo Gaetano Campo, capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Sull’opportunità di mettere in campo una protesta così plateale si registrerebbero però differenze di vedute tra gli stessi magistrati.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire la riforma della giustizia che il governo Meloni vuole concludere entro il 2025 – dopo il via libera dei giorni scorsi al primo passaggio alla Camera – sarà al centro degli interventi dei vertici della giustizia bresciana.