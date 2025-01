Decreto sicurezza e giustizia: tensioni tra governo e opposizione

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio in aula al Senato - Foto Ansa/Angelo Carconi © www.giornaledibrescia.it

C’è tanta giustizia in queste giornate di vita politica e parlamentare. Giustizia e riforme. Temi cruciali ma come sempre controversi, fonte di una durissima contrapposizione tra istituzioni e partiti la cui conclusione è spesso simile ad un armistizio che lascia le cose non fatte o fatte a metà o rabberciate. Un tema di quelli che hanno attraversato i decenni è la separazione delle carriere dei magistrati, un vecchio cavallo di battaglia di Berlusconi mai realizzato perché l’Anm, la sinistra e