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È stata inaugurata la Casa di comunità a Darfo

Edificio rinnovato e servizi riuniti dopo una cura da 2,3 milioni di euro
Giuliana Mossoni
Taglio del nastro alla Casa di comunità di Darfo © www.giornaledibrescia.it
Taglio del nastro alla Casa di comunità di Darfo © www.giornaledibrescia.it

Sanità più vicina ai cittadini, servizi riuniti in un unico punto e una struttura rinnovata per rispondere ai bisogni della bassa Valcamonica. Sono questi gli obiettivi della nuova Casa di comunità di Darfo, inaugurata ieri alla presenza di autorità, professionisti coinvolti nel progetto e associazioni del territorio.

Interventi

La struttura, operativa dai primi di giugno, è stata ammodernata grazie a un finanziamento Pnrr di circa 2,3 milioni. Gli interventi hanno riguardato l’efficientamento energetico con cappotto, nuovi serramenti, impianti tecnologici rinnovati e sistemi di telecontrollo da remoto, oltre all’ampliamento dell’ingresso, all’estensione dei parcheggi e alla riorganizzazione degli spazi interni, che ha consentito di aumentare il numero degli ambulatori e migliorare le aree d’attesa.

Il nuovo presidio si rivolge ai circa 16mila abitanti della città, ma per posizione e servizi offerti è destinato a servire l’intera bassa Valle.

Gli spazi interni della Casa di comunità di Darfo © www.giornaledibrescia.it
Gli spazi interni della Casa di comunità di Darfo © www.giornaledibrescia.it

L’offerta comprende il Punto unico d’accesso, i servizi Cup, pagamenti, scelta e revoca, protesica, ambulatori di medicina generale e pediatra di famiglia, cure domiciliari, psicologia, continuità assistenziale, specialistica ambulatoriale e diagnostica di base in cardiologia, reumatologia e diabetologia, dialisi, ambulatori infermieristici, punto prelievi e riabilitazione.

Presenti anche servizi di prevenzione, tra cui centro vaccinale, consultorio familiare, centro per la famiglia, servizi sociali, oltre a percorsi d’integrazione sociosanitaria, psicologia per pazienti fragili e cronici, salute mentale, neuropsichiatria servizi per le dipendenze.

Rete territoriale

«La Casa di comunità di Darfo è un tassello fondamentale nella costruzione di una rete territoriale sempre più integrata e vicina ai cittadini - dichiara il direttore generale di Asst Valcamonica Corrado Scolari -. Restituiamo al territorio una struttura moderna, efficiente e capace di rispondere ai bisogni reali della popolazione».

Alla cerimonia erano presenti l’europarlamentare Mario Mantovani, l’onorevole Cristina Almici, gli assessori regionali Simona Tironi e Giorgio Maione, il presidente della Provincia Emanuele Moraschini, il sindaco Dario Colossi e molti altri. La mattinata si è conclusa con la benedizione degli ambienti da parte del parroco don Fabrizio Bregoli e il taglio del nastro con la banda cittadina di Darfo. La Casa di comunità sarà presentata alla popolazione il 29 giugno alle 20.30 nel salone Igea delle Terme.

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Casa di comunitàDarfo Boario Terme
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