Inaugurata in via Sardegna a Brescia la nuova piastra di parkour

È stata inaugurata oggi la nuova piastra di parkour installata nei giardini di via Sardegna, nel quartiere Don Bosco. L’intervento, che rientra nelle azioni predisposte della strategia di Sviluppo urbano sostenibile (Sus), ha restituito alla città un’area di allenamento attrezzata, interamente dedicata a una disciplina in forte crescita in Italia negli ultimi anni, basata su sfide di movimento in un ambiente urbano, ricorrendo a salti, arrampicate e tecniche acrobatiche.

Oltre a poter essere utilizzato come palestra dagli appassionati di parkour, l’impianto, una struttura modulare di circa 170 mq disegnata dal tre volte campione del mondo Krystian Kowalewski (prodotta dall’azienda polacca Flow Parks e distribuita sul mercato italiano da OC srl), ha tutte le caratteristiche tecniche necessarie a ospitare manifestazioni, workshop ed eventi sportivi.

Per questo il Comune ha avvitato una collaborazione con Move Out, associazione dilettantistica sportiva che fino a novembre 2025 si occuperà della promozione della piastra, dell’organizzazione di performance e corsi di parkour a diversi livelli, degli interventi di piccola manutenzione e svolgerà anche un ruolo di controllo sullo stato di conservazione del park e di presidio durante le attività.