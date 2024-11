Il bresciano Andrea Consolini è vicecampione del mondo di parkour

Elena Arriga

Di Travagliato, Consolini è atleta della Brixia e domenica 17 novembre ha riconfermato il suo argento a Kitakyushu, in Giappone

2 ' di lettura

Andrea Consolini ha vinto l'argento in Giappone

Conquistare un titolo mondiale non è sicuramente da tutti. Farlo per ben due volte, performando salti e acrobazie a tutta velocità, alla giovane età di ventritré anni, men che meno. Coppa del Mondo di parkour, Andrea Consolini è medaglia di bronzo Il vicecampione del mondo A farcela è stato il travagliatese Andrea Consolini, da anni atleta della Brixia, che la scorsa domenica si è riconfermato vicecampione Mondiale di parkour. Volato a Kitakyushu in Giappone insieme al suo allenatore Francesco V