In via Corsica si celebra la fine del Ramadan

Con il calare del sole è terminato il mese sacro dei musulmani: ieri sera con l’Eid al-fitr (la festa dell’interruzione) si è infatti chiuso il Ramadan.

Le celebrazioni entrano nel vivo oggi. Alle 7.15 si è tenuto il primo momento di preghiera (primo jamat): alla celebrazione al Centro culturale islamico in via Corsica ha partecipato, come di consueto, il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada che ha ricambiato l’ormai tradizionale scambio degli auguri per le rispettive festività religiose.

Il vescovo ha sottolineato l’importanza della condivisione di «questi tempi forti di vita spirituale che abbiamo vissuto insieme», auspicando che «ci aiutino a continuare il cammino di fraternità che ci vede insieme protagonisti sul nostro territorio». Tremolada ha inoltre ripreso alcune parole sull’importanza della pace scritte dal dicastero per il Dialogo Interreligioso per questo mese di Ramadan.

Alla mattinata, prima di andare a scuola, hanno partecipato anche alcuni studenti cristiani provenienti da diverse scuole, tra le quali il Mantegna e il Golgi.