In ventimila per ammirare (in silenzio) una potente e commovente Santa Crus

Sono le 14.30 di un’insolita domenica assolata, fatta di cielo azzurro intenso dopo giorni, settimane, di grigio. A quanto pare la Santa Crus ha fatto il miracolo, persino ordinando una giornata di bel tempo in mezzo alla pioggia incessante che ha accompagnato le prove dei giorni scorsi. Alle 14.45 il portone del santuario si spalanca per far uscire Gesù, appena flagellato, che di lì a poco sarà condannato a morte da Ponzio Pilato.

Verso il Golgota

Le prime scene della Santa Crus 2024 si svolgono davanti alla chiesa che custodisce le statue lignee del Simoni: i 170 personaggi in carne e ossa, che interpretano le scene, paiono usciti davvero dalle nicchie del santuario. Sono i cervenesi che rinnovano la loro tradizione più radicata: mettere in scena, ogni dieci anni, la passione di Cristo. Con un realismo fuori dal comune, con un pathos che non ti aspetti. Davanti c’è Gesù, già sofferente, che s’incammina verso la piazza insieme a sgherri, sacerdoti, donne e a sua madre Maria, per il primo bagno di folla.

È questo il secondo elemento di que-t’insolita domenica: migliaia e migliaia di persone, forse 20mila, arrivate da ogni dove, per vedere almeno una sequenza, una delle 14 stazioni dall’uscita dal santuario sino alla crocifissione sulla collina dei Sendini, il Golgota cervenese. Ci si chiede come Cerveno possa ospitare una quantità così grande di persone. Composte, in silenzio. Non potrebbe essere diversamente, vista la drammaticità di quanto si sta narrando. Nella piazza la seconda stazione, quando la croce viene caricata sulle spalle di Gesù. Ad aprire il corteo, in un continuo fremito, c’è Giacomo Andrico, il regista delle ultime due edizioni, che soffre come soffre il Cristo.

Non ci sono battute tra i personaggi. Il dialogo è tra le voci narranti - Luciano Bertoli, Mauro Avogadro e Anna Scola - e i cori, voci maschili e femminili che entrano sotto pelle. Ogni scena arriva dritta al cuore. Ciascuna ambientata in un angolo del borgo, con gente assiepata ovunque. Gesù cade una, due, tre volte e ciascuno sente su di sé il dolore di quel peso.

Le ore passano e, come da copione, i personaggi arrivano per le 17 sul Golgota: risalire quella collina non è facile per nessuno. Il cielo, nel frattempo, si è fatto grigio, rinnovando la magia iniziale, e tira aria fredda. È una trapanata nell’anima sentire il rumore dei martelli che battono sui chiodi, prima che le tre croci vengano issate: gli ultimi istanti sono commoventi, anche il regista stesso si commuove. La crocifissione catalizza gli sguardi: il racconto evangelico parla del buio su tutta la terra e di scosse di terremoto, pare di sentirle, con i rumori dagli altoparlanti. Il sacrificio più grande è compiuto, per Gesù è tempo di reclinare il capo e morire. Per i cervenesi, invece, è tempo di sospirare e sorridere, perché anche questa edizione della Santa Crus è stata perfetta sotto ogni punto di vista, nella consapevolezza di aver compiuto ancora qualcosa di grande. L’applauso finale è per tutti, ma soprattutto per Thomas Gelmini, interprete di Gesù per la prima volta a 24 anni. Prova superata, nell’attesa del bis in notturna.