In venti oratori progetti di giovani per i giovani: torna «Tip. Tutti in presenza»

La fondazione Centro Oratori Bresciani, in collaborazione con le parrocchie e gli oratori della città di Brescia e con il sostegno dell’assessorato alle Politiche educative, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e alla Sostenibilità sociale del del Comune di Brescia rinnova anche per il 2024 il progetto «Tip. Tutti In Presenza», già promosso a partire dall’estate post-pandemica 2020 e rinnovato di anno in anno sino all’edizione del 2023. Il progetto si rivolge agli adolescenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni che vivono la città e mira a sostenere azioni di prevenzione e di accompagnamento, che si concretizzano nell’apertura di spazi e nella realizzazione di proposte di aggregazione, confronto e formazione dedicate a questa fascia d’età.

Il progetto

Nel concreto, grazie al contributo economico della Loggia, una ventina di oratori delle parrocchie di Brescia danno la possibilità ai giovani di organizzare e mettere in campo svariate tipologie di attività: dal corso all’intervento dell’esperto fino al torneo di pallavolo o di calcio e alla visione di un film o di un concerto insieme. «L’intento di riproporre una nuova edizione di Tip nasce dalla consapevolezza della bontà di quanto realizzato - spiega il presidente di Centro oratori Bresciani, Giovanni Milesi - e dall’incoraggiamento da parte degli stessi adolescenti a proseguire quanto già intrapreso. Inoltre il Centro Oratori Bresciani, in qualità di fondazione che si occupa dell’accompagnamento dei giovani attraverso il servizio agli oratori della Diocesi di Brescia, è pienamente consapevole che quanto già sperimentato ed attuato negli scorsi anni necessita di non essere perso affinché le azioni poste in essere nel passato possano continuare a rivelarsi efficaci dispositivi educativi del presente».

Il progetto TIP intende incrociare i progetti «Sabati in città» e «Brescia Città dei Giovani» promossi dal Comune di Brescia in un contesto di animazione educativa di strada.

«Fin dall’inizio del mandato c’è stata molta sintonia tra l’operato del Centro oratori Bresciani e le Politiche giovanili che stiamo portando avanti come Amministrazione - osserva l’assessora alle Politiche giovanili, Anna Frattini -. Tip punta a potenziare un senso di responsabilità diffuso: i soldi che come ente locale destiniamo agli oratori nell’ambito del progetto finiscono in attività che vengono scelte direttamente dai ragazzi, ai quali in questo modo viene data la possibilità di responsabilizzarsi».