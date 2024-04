In Valcamonica smottamenti e frane: la Brescia-Iseo-Edolo di nuovo interrotta

Troppa pioggia, troppo intensa, per un periodo troppo prolungato: impossibile pensare che i fragili versanti della Valcamonica avrebbero retto a un’ondata di maltempo così pesante, che ha riversato acqua ininterrottamente più o meno da mercoledì. La situazione più preoccupante si è rivelata ieri nella prima mattinata in alta Valle, tra Edolo, Sonico, Malonno, Paisco e Ponte di Legno, ma strascichi si sono verificati anche in basso, ad Artogne.

Lungo i binari

Ad avere la peggio la ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, interrotta a Malonno per una frana, e poi la statale 39 dell’Aprica, anch’essa bloccata poco dopo Edolo, la statale 300 del Gavia in territorio di Ponte di Legno, la provinciale per Paisco Loveno, diverse strade comunali a Malonno e Paisco, senza contare le difficoltà a percorrere la statale 42 nella mattinata di ieri per degli allagamenti sulla carreggiata. Un bollettino da vero e proprio «territorio gruviera».

Esondazioni e allagamenti a Edolo

A stupire, di nuovo e ancora, è lo stop alla circolazione dei treni, per una linea che era stata riaperta nella sua interezza, nei cento chilometri tra Brescia ed Edolo, solo sabato mattina, dopo mesi di interruzione per l’incidente a Pisogne-Marone e dopo anni di difficoltà per smottamenti e deragliamenti su tutta la ferrata. Una frana, in realtà non di grosse dimensioni, si è staccata da un versante molto scosceso a Lava di Malonno, con fango, acqua e materiale minuto che è finito sui binari. Per precauzione, Ferrovie Nord ha interrotto il passaggio dei treni a Cedegolo e i (pochi) viaggiatori sono stati costretti a scendere dai convogli a Cedegolo, per proseguire sino al capolinea in pullman, così com’è stato negli ultimi mesi.

Sul posto si sono portati il geologo, con il sindaco di Malonno Giovanni Ghirardi e il personale delle Ferrovie, per verificare la stabilità del versante a monte. Il territorio del paese dell’Alta Valle è stato martoriato in più punti: un dissesto ha infatti anche interrotto la strada per la frazione di Moscio e compromesso la zona della chiesa di San Faustino.

«Territorio gruviera»

Quattro i dissesti che hanno messo sotto sopra Paisco: uno sulla strada comunale prima dell’abitato di Loveno, che ha di fatto isolato la frazione, uno sotto la chiesa Grumello, uno al parcheggio di Loveno e l’ultimo sotto la piazzetta dell’elicottero a Loveno. I pluviometri hanno segnalato il superamento della soglia d’allerta anche per la frana a valle dell’abitato di Paisco.

A Ponte di Legno una frana ha stoppato il transito lungo la statale 300 del Gavia, nel tratto in uscita dal paese verso Sant’Apollonia, con un grosso masso finito sull’asfalto. Ma il dissesto più grosso è stato sulla strada per Case di Viso, dopo l’abitato di Pezzo. Smottamento che ha tranciato la linea di media tensione, lasciando senza corrente la frazione e una parte di Ponte per almeno un paio d’ore. L’elettricità è saltata e tornata più volte, sguarnendo case, negozi. E anche la chiesa parrocchiale, con la Messa celebrata a lume di candela.

Per una Pasquetta segnata dal forte maltempo che ancora una volta non ha risparmiato il territorio - già provato - della Vallecamonica.