Maltempo sull’alta Valle Camonica, smottamenti tra Edolo e Aprica

Il maltempo che in questi giorni sta interessando il Bresciano ha colpito questa mattina in particolare l’Alta Valle Camonica, causando disagi nell’area compresa tra Malonno ed Edolo.

È stata chiusa la Sp39 che collega Edolo all’Aprica, a causa dell'esondazione di alcuni torrenti, all’altezza di via Primavera e di via Nicolina: quindici le persone evacuate in via precauzionale. Per raggiungere il passo è percorribile la strada secondaria, lungo via sant’Antonio.

A Malonno si segnalano invece disagi lungo la statale 42, anche in questo caso per l’esondazione di un torrente.

Sulla ferrovia

Infine, un piccolo smottamento ha interessato la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per liberare i binari e mettere in sicurezza la zona. La circolazione ferroviaria è attualmente interrotta tra Edolo e Cedegolo, dove sono stati istituiti due bus spola.