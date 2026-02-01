Giornale di Brescia
﻿CronacaValsabbia

«In Piazza con noi», le Pertiche si raccontano su Teletutto

Pertica Alta e Pertica Bassa sono state le protagoniste della puntata in onda dalle 11 sul canale 16 del digitale terrestre
AA

Sono le due Pertiche, Alta e Bassa, le protagoniste della puntata di «In piazza con noi» andata in onda stamattina su Teletutto. Il ritrovo era al centro sportivo di Livemmo.

Ai microfoni di Elisabetta Del Medico e Marco Recalcati, con Giorgio Zanetti come terzo conduttore, la puntata ha dato spazio alle tipicità locali, alle proposte culturali e sportive e all’identità di un territorio che rivendica il proprio valore, fondato su un ambiente naturale forte e spesso selvaggio. La trasmissione si è aperta con l’esibizione dal vivo del fisarmonicista Ermes Pirlo, ed è stata arricchita dagli interventi dei sindaci Giovanmaria Flocchini e Manuel Bacchetti e del vicepresidente della Provincia Fabio Rolfi. Tra i temi affrontati, il Museo della Resistenza e del folklore di Forno d’Ono, il gemellaggio con Saint André de Chalencon, il Forno fusorio sul Tovere, il Carnevale di Livemmo, l’attività della Polisportiva di Pertica Bassa e la produzione agroalimentare locale, dai formaggi ai frutti di bosco, insieme alle opportunità di accoglienza tra malghe e agriturismi della Corna Blacca. La replica è prevista in serata, alle 20.30 sul canale 16 del digitale terrestre.

Argomenti
In piazza con noiPertica AltaPertica BassaLivemmo
  3. Ricarica la pagina se necessario