In Piazza con Noi, a Mompiano per i 40 anni della Pro loco
Come ogni domenica è tornato l’appuntamento con la trasmissione In Piazza con Noi su Teletutto. Dalle 11, i conduttori Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti hanno raccontato live da Mompiano i personaggi del quartiere, con la presenza della sindaca Laura Castelletti e dell’assessore Valter Muchetti. Durante la puntata protagonista la Pro loco, che festeggia i 40 anni dalla sua fondazione.
La presidente
Negli ultimi anni – spiega la presidente Marina Rossi – la Pro loco Mompiano si è impegnata in progetti di restauro di beni culturali presenti sul territorio, impegnandosi contestualmente nell’organizzazione di eventi di fruizione delle bellezze anche attraverso la consulenza di esperti, coinvolti attivamente nello studio e nella ideazione di nuovi progetti. E soprattutto nel coinvolgimento diretto e nel sostegno alle tante associazioni attive a Mompiano».
