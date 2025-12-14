Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

In Piazza con Noi, a Mompiano per i 40 anni della Pro loco

I conduttori Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti hanno raccontato i personaggi del quartiere. Ospiti la sindaca Castelletti e l’assessore Muchetti
  • In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano
    In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano
    In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano
    In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano
    In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano
    In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano
    In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano
    In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano
    In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano
    In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano
    In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano
    In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano
    In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano
    In Piazza con Noi, la puntata da Mompiano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Come ogni domenica è tornato l’appuntamento con la trasmissione In Piazza con Noi su Teletutto. Dalle 11, i conduttori Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti hanno raccontato live da Mompiano i personaggi del quartiere, con la presenza della sindaca Laura Castelletti e dell’assessore Valter Muchetti. Durante la puntata protagonista la Pro loco, che festeggia i 40 anni dalla sua fondazione.

La presidente

Negli ultimi anni – spiega la presidente Marina Rossi – la Pro loco Mompiano si è impegnata in progetti di restauro di beni culturali presenti sul territorio, impegnandosi contestualmente nell’organizzazione di eventi di fruizione delle bellezze anche attraverso la consulenza di esperti, coinvolti attivamente nello studio e nella ideazione di nuovi progetti. E soprattutto nel coinvolgimento diretto e nel sostegno alle tante associazioni attive a Mompiano».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
In Piazza con NoidirettaTeletuttoMompianoPro locoBrescia
Icona Newsletter

@I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario