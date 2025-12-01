«In piazza con Noi» da Marone per la festa dell’olio novello

Il nuovo frantoio comunale inaugurato sabato 29 novembre, le opportunità e le sfide dell’olivicoltura, il turismo in crescita, l’enogastronomia sempre più apprezzata e una comunità che ha partecipato festosa e numerosa alle iniziative del fine settimana dedicato all’olio d’oliva.

Sono stati questi, e non solo, gli ingredienti della Festa dell’olio novello 2025, un evento ormai tradizionale per Marone, messo al centro dell’attenzione del grande pubblico da «In piazza con Noi», la trasmissione di Teletutto andata in onda domenica 30 novembre.

«In Piazza con Noi» a Marone - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Proprio quello allestito da Teletutto e condotto da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, è stato uno dei momenti più partecipati e, sicuramente, quello più spettacolare, con il lago e le bancarelle a fare da cornice al set mediatico e decine di uomini e donne, sia maronesi che dei Comuni sebini, coinvolti nelle interviste e nei filmati che per un’ora e mezza hanno raccontato storia e bellezze di Marone ai bresciani.

La diretta di Teletutto

In diretta per raccontare il territorio di Marone - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Ad aprire lo show, che ha contato sull’indispensabile impegno dell’assessora Serena Nichetti, è toccato al sindaco Alessio Rinaldi, autore con il vicesindaco Mauro Zanotti e con il supporto di Diego Invernici, del vasto lavoro che ha raccolto l’eredità dei sindaci Teodoro Zanotti e Emilio Tosoni e che ha dato seguito allo sviluppo del paese rendendolo progressivamente più attrezzato, curato, attraente e accogliente.

Il primo cittadino ha ricordato l’importanza di aver «dotato Marone di un frantoio tecnologicamente avanzato e di alta qualità, punto di partenza nel prossimo futuro per ottenere una “Deco” diffusa che coinvolgerà la Strada dell’olio e i produttori che a questa fanno riferimento. I risultati di tanti sforzi e investimenti sono testimoniati sul territorio da presenze annue nelle attività ricettive che si aggirano sulle 50mila l’anno, mentre i visitatori che raggiungono Marone e lo percorrono anche attraverso la Vello-Toline sono almeno dieci volte tanti».

Dopo il sindaco, il suo vice Mauro Zanotti ha rappresentato l’associazione «Pregasso Insieme», evidenziando come il sodalizio, nato 15 anni fa, abbia «ricevuto sabato sera il premio Ercole de Ela per l’impegno solidale» e di come sia stato anche «protagonista della recente sistemazione dell'eremo di San Pietro con una donazione di 23mila euro».

Degustazioni di olio novo - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Per l’olio extravergine dei laghi poi è in arrivo una nuova legge. A farsene promotore è stato il consigliere regionale Diego Invernici, che ai microfoni di Teletutto ha spiegato «l’importanza non solo di promuovere la produzione olearia, ma anche e soprattutto di garantirla, perché, a fronte della presenza di tanti patogeni, un eventuale scarsità di olio significherebbe vanificare tutto il lavoro». Un discorso che ha ripreso quello fatto sabato sera dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini, presente a Marone al convegno «come il cambiamento climatico sta mutando l’agricoltura e l’olivicoltura sul lago».

Le voci del territorio

Le voci dei rappresentanti di diverse realtà - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

A completare il discorso sulle attività di Marone, tra associazionismo, volontariato, imprenditoria, appuntamenti tradizionali e conviviali, è toccato anche ai rappresentanti di diverse realtà, dal presidente della Comunità montana, Marco Ghitti, al capogruppo degli Alpini, Alberto Giudici (rappresentava anche Marinai e Avieri), e poi Alberto Zucchi di Pro loco, Omar Zanotti di Ortal, Nadia Turelli di Coldiretti, Mirco Grassi dell’agricola Stalù, Tommaso Cristini del Galì, Roberto Arrigoni del Gal e Alice Bontempi della Protezione civile.