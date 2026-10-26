La Sagra del chiodino di Dello a «In Piazza con Noi»

Ottobre, è tempo di chiodini e a Dello, in onore a questo prodotto che cresce spontaneamente, hanno creato un evento ad hoc giunto quest’anno alla 36esima edizione. Domenica 25 ottobre, in una affollata piazza Roma, ha fatto tappa «In Piazza con Noi», la diretta della domenica di Teletutto condotta da Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti.
Cultura e valori
La trasmissione, appuntamento fisso e irrinunciabile, è soprattutto utile, perché, anche grazie a Teletutto, la Sagra ha offerto l’occasione per diffondere urbi et orbi i valori e i meriti di un’operosa e dinamica comunità che, se ha fatto dei funghi la sua griffe (basta la parola: chiodino, e il pensiero corre a Dello), non rinuncia a tutto il resto, di cui va molto fiera: arte, cultura, artigianato, associazionismo, sport, volontariato.
Tutto questo era in piazza, insieme, ai protagonisti della Sagra: i gustosi funghi chiodini. Che, scarseggiando nelle campagne della Bassa perché la pioggia s’è fatta viva solo qualche giorno fa, sono arrivati anche e soprattutto dalle nostre montagne.
L’inaugurazione
La giornata si è aperta con l’inaugurazione della sagra alla presenza delle autorità, fra cui i sindaci dell’associazione Terre Basse e la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli.
A fare gli onori di casa, il sindaco Riccardo Canini che nel suo intervento ha ringraziato tutti coloro che si sono dati da fare per realizzare questa bella festa. «La sagra è di fatto organizzata dalle nostre associazioni e dai tanti volontari che sono la vera anima della festa. La riuscita di questa manifestazione è il risultato di una comunità unita che mette al centro la persona».
A fare da eco a Canini, Giovanni Benzoni, sindaco di Corzano e presidente delle Terre Basse. «Noi sindaci delle Terre Basse, partecipiamo con interesse a questa sagra che valorizza i prodotti del nostro territorio. Le comunità, i singoli comuni non si devono dividere ma si devono unire». A tal proposito Benzoni ha annunciato la nascita di un gruppo di Protezione civile che coinvolgerà i 16 Comuni delle Terre Basse.
L’aspetto culturale della sagra, come da tradizione, è curato dal vicesindaco Rossella Cavalli che per questa edizione ha portato a Dello la mostra «80 anni di Res Publica», iniziativa studiata ad hoc in occasione degli 80 anni della Repubblica italiana. «La Sagra si può paragonare a una tela su cui imprimere ogni anno il racconto della comunità dellese che si riunisce per fare festa, ma soprattutto per condividere emozioni ed esperienze, per diffondere cultura, per generare bellezza e farsi conoscere ai moltissimi visitatori».
Sport ed eccellenze
Tra le manifestazioni del mattino vi è stata anche un’esibizione di danza del Lab ballet, diretto da Giovanna Staffoni che ha portato la sua esperienza lavorativa nella piazza di Dello per dimostrare che «anche se la danza è uno sport individuale per ottenere risultati bisogna fare squadra».
E sempre a proposito di appuntamenti sportivi, Agnese Ranzenigo e Lavinia Carrera della Bassa Bresciana Volley hanno presentato le loro allieve, «che nello scorso campionato, con la prima squadra femminile, hanno giocato i play off del campionato di serie B».
La giornata è proseguita nel pomeriggio con attività dedicate ai bambini e la mostra mercato allestita sulla via principale e in piazza Pace, dove, oltre alle bancarelle, campeggiava il grande stand gastronomico, gestito dagli oratori e dall’associazione La Sorgente, che ha fatto il tutto esaurito sia a pranzo sia a cena.