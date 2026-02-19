L’anima solidale di Sarezzo si racconta a «In Piazza con Noi»

Saranno le chiacchiere e le urla del brivido provenienti dalle giostre della vicina Fiera di San Faustino a fare da sfondo, domenica 22 febbraio, alla trasmissione di Teletutto «In piazza con Noi» in onda sul canale 16 del digitale. Appuntamento nel cortile della biblioteca Del Bailo alle 11. Ai microfoni Elisabetta Del Medico e Marco Recalcati, con Giorgio Zanetti in diretta su Radio Bresciasette dalle 10 alle 11.

L’evento

Un’occasione doppia di festa che consentirà di raccontare un territorio in evoluzione, ma che conserva anche la sua tradizionale vocazione industriale e manifatturiera. Non solo: il tessuto associativo è particolarmente diffuso nel Comune della Media Valle guidato dalla sindaca Valentina Pedrali.

Ampio spazio verrà infatti dato, nel corso della trasmissione, alle varie realtà che compongono l’anima del volontariato del paese, e non solo. L’Avis con i suoi 70 anni è la più giovane: prima ci sono gli alpini con 95 anni di storia alle spalle e la Filarmonica con ben 140. Il volontariato è il filo rosso anche della cerimonia di consegna delle benemerenze civiche in programma oggi 19 gennaio alle 20.30 al teatro San Faustino: i premiati interverranno anche alle telecamere di Teletutto domenica.

Parliamo di Nuccia Gatta, insignita del Faustino d’oro, infermiera all’ospedale Civile di Brescia e fondatrice dell’associazione Alfa 1 AT Odv, che nonostante la paraplegia ha dedicato la vita alla cura, allo sport e alla sensibilizzazione sulle malattie respiratorie rare. Il volontariato intreccia la cultura grazie alla scultrice Marisa Guerini (già vincitrice del Premio d’arte Comune di Sarezzo, che è stato riproposto anche quest’anno) e a Valtrompiacuore.

Progetti

Spazio anche agli assessori che compongono la squadra di Pedrali: Fabrizio Zanolini (Lavori pubblici) parlerà del polo scolastico delle primarie di recente inaugurazione, Giada Zobbio (Ambiente) del Pgt, Elena Guerini (Servizi sociali) della Rsa aperta, mentre Giovanni Gatta (Fiera) racconterà dell’arte diffusa sul territorio grazie ai murales realizzati dai giovani. Il consigliere Matteo Vivenzi illustrerà il grosso lavoro fatto in materia di Politiche giovanili.