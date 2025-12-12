Il cuore solidale di Mompiano batte domenica con «In Piazza con Noi»

Altro che Mompiano, la sua fonte e dintorni. Mompiano è tanta umanità, sparsa, mobile, di accenti diversi, di una brescianità ripresa nei negozi e supermercati, nelle tante villette che l’hanno caratterizzata come residenziale.

Grande festa

Il valore dell’esperienza della sua Pro loco, esempio e modello di relazione, sarà il fulcro della trasmissione domenicale di Teletutto «In Piazza con Noi» (dalle 11 alle 12.30) che festeggia con tutte le realtà associative e solidali del quartiere a nord della città, i quarant’anni della vocazione di una realtà associativa nata per generare e far fiorire tra la gente e per la gente uno spirito di solidarietà e di cittadinanza attiva. È con queste invidiabili credenziali che la Pro loco Mompiano, fino al 2014 conosciuta come Gruppo Commercianti e Artigiani, festeggia i quattro decenni di impegno mai venuto meno.

Festeggia con i volti amici dei bresciani che ogni mattina di festa portano tutto il pubblico a scoprire rarità e angoli fuori dalle rotte quotidiane: Marco Recalcati con Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti racconteranno con i personaggi del quartiere e la presenza della sindaca Laura Castelletti e dell’assessore Valter Muchetti, una lunga avventura vissuta in pieno e decisa a continuare ancora molto tempo. «Negli ultimi anni - spiega la presidente Marina Rossi - la Pro loco Mompiano si è impegnata in progetti di restauro di beni culturali presenti sul territorio, impegnandosi contestualmente nell’organizzazione di eventi di fruizione delle bellezze anche attraverso la consulenza di esperti, coinvolti attivamente nello studio e nella ideazione di nuovi progetti. E soprattutto nel coinvolgimento diretto e nel sostegno alle tante associazioni attive a Mompiano».

Chi c’è

Così domenica scorreranno sullo schermo di Teletutto «Bimbo chiama Bimbo» che è pilastro per bambini e famiglie; le rappresentanti del Moica, associazione per la casalinghe fondata proprio nella nostra città; la scuola «Sorelle Agazzi» rappresentativa dell’eredità pedagogica bresciana; gli immancabili alpini e l’Associazione genitori delle scuole di Mompiano; Casa Trainini, l’autentica dimora dell’artista Vittorio Trainini che l’ha decorata facendone un museo; la Disciplina di San Gaudenzio interamente restaurata recentemente grazie alla raccolta fondi della Pro Loco.