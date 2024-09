In Piazza con noi in val Gobbia per il Trofeo «Città di Lumezzane»

Sport e solidarietà protagoniste a Lumezzane in questo fine settimana. Torna l’attesissimo appuntamento con il Trofeo Città di Lumezzane - Coppa d’oro Avis e Coppa Pam - campionato italiano di regolarità di auto storiche, giunto alla 23esima edizione. La città è in fermento perché sarà un fine settimana ricco di eventi e di momenti di aggregazione, di festa e di bene.

Le telecamere di In Piazza con noi si accenderanno dalle 11 di domani da piazza Portegaia, nel cuore di Sant’Apollonio, per vivere la festa e la gara insieme ai top driver e ai tanti lumezzanesi che racconteranno ai nostri microfoni la loro città. Il sindaco Josehf Facchini, il presidente di Lumeventi Gianpietro Belussi con l’anima del Trofeo, Claudio Bugatti e la presidente Avis Lumezzane Tatiana Mori, sono pronti ad accogliere gli equipaggi che parteciperanno al Trofeo e che a bordo di preziosissime auto storiche percorreranno i 200 chilometri di gara con l’obiettivo di «portare a casa» punti facendo del bene per la comunità. L’intero ricavato della manifestazione (iniziative a corollario comprese) sarà interamente devoluto all’Avis e ad alcune piccole realtà del territorio che sostengono i più fragili.

In vetrina

La nostra trasmissione sarà occasione per il sindaco Facchini per mostrare quanto fatto nei primi cinque anni di mandato e raccontare i progetti che vedranno la luce nel 2025. Tra le opere realizzate vi mostreremo in particolare il tunnel di via Mainone e la rinnovata piazzetta di Valle. Entreremo anche nei cantieri aperti nella scuola 5.0 che nascerà nella frazione di San Sebastiano e sarà fruibile dall’anno scolastico 2025 - 2026 e in quella di Piatucco che verrà riqualificata entro la prossima primavera.

Lumezzane, città industriale per eccellenza, famosa in tutto il mondo per le sue aziende e per i suoi capaci e lungimiranti imprenditori che continuano a dare lavoro a decine di migliaia di famiglie bresciane e non solo, mostrerà il suo volto culturale che si radica in un grandioso passato e che rivolge lo sguardo al futuro con entusiasmo. Il Teatro Odeon, intitolato al grande tenore lumezzanese «Giacinto Prandelli», sarà al centro con la sua stagione 2024-2025 che aprirà con Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Tenace il 16 ottobre. Un cartellone che si preannuncia di elevato spessore, con nomi di grande richiamo, come del resto avviene già da diversi anni grazie alla dedizione dell’assessore alla Cultura Lucio Facchinetti e del direttore artistico Vittorio Pedrali.

Dalla cultura allo sport che sarà al centro per tutto il fine settimana lumezzanese con il Trofeo Avis in programma sabato pomeriggio (riservato ai primi trenta equipaggi che hanno dato la loro adesione al campionato nazionale) così come il tradizionale appuntamento di metà settembre con la Giornata dello Sportivo (dalle 14) e l’inaugurazione alle 17 dei campi di padel alla presenza del campione italiano del 2023, Lorenzo Di Giovanni.

Domani il Trofeo «Città di Lumezzane» partirà alle 8.30 per chiudersi intorno alle 18. La gara sarà in pieno svolgimento durante la diretta.