«In Piazza con noi» in diretta con la Corsa Rosa

L’appuntamento è alle 10.30 in Piazza Vittoria, punto di partenza della camminata non competitiva di circa sei chilometri che attraverserà il centro storico
Brescia si tinge di rosa: Giornale di Brescia e Teletutto sono in prima linea per raccontare la 17esima edizione della Corsa Rosa con una diretta speciale di «In piazza con noi».

L’appuntamento è alle 10.30 in Piazza Vittoria, punto di partenza della camminata non competitiva di circa sei chilometri che attraverserà il centro storico. Una giornata che unisce sport, partecipazione e sensibilizzazione, diventata nel tempo uno degli eventi più attesi della primavera bresciana.

Le telecamere di Teletutto seguiranno l’evento dal cuore della manifestazione, con collegamenti, interviste ai partecipanti e approfondimenti sui temi della prevenzione. In diretta anche Radio Bresciasette, che racconterà l’atmosfera della mattinata e darà voce a organizzatori e protagonisti.

La Corsa Rosa non è solo un momento di sport e condivisione. Al centro resta il messaggio legato alla salute e alla prevenzione: in piazza sarà presente anche il camper della Breast Unit degli Spedali Civili di Brescia, dove sarà possibile ricevere informazioni e indicazioni sui percorsi di screening senologico.

Una manifestazione che richiama ogni anno centinaia di persone – famiglie, gruppi di amici, associazioni – e che ribadisce l’importanza di prendersi cura di sé e degli altri.

Corsa RosaIn Piazza con NoiBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario