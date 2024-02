In piazza con noi fa tappa a Pisogne, fra lago e monte

Che meraviglia il lago! Questa domenica «In piazza con noi» ha fatto tappa in piazza Alpini a Pisogne, sul Sebino. Una festa all’aperto, con il giovane e dinamico sindaco Federico Laini, che ci ha accompagnati alla scoperta di tutti i tesori di Pisogne, un territorio incantevole e molto vasto che è sì lago, ma anche montagna. Davanti alla scultura del Cavallo Bianco, simbolo di Pisogne, il primo cittadino ci ha raccontato di come l’amministrazione, insieme con i privati, guardi sempre più al turista che ama la montagna, dato che l’area a lago già richiama ospiti da ogni dove e numericamente in crescita anno dopo anno. E basta guardarsi intorno a Pisogne, per capire in un attimo il perché di tanto successo turistico.

In Piazza con Noi a Pisogne - Foto Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

Il luogo più visitato di Pisogne è stato nel tempo e resta ancora oggi la Chiesa di Santa Maria della Neve, o del Romanino, uno dei più suggestivi esempi di pittura sacra del ’500. Tra gli anni 1532 e 1534 Girolamo Romani detto il Romanino affrescò, rappresentando la Passione di Gesù, le pareti, l’arco santo e la controfacciata di questa chiesa, con uno stile che nulla aveva a che vedere con l’accademismo dell’epoca, ispirandosi, per la rappresentazione delle figure, alla semplice gente del luogo. Il risultato è sotto gli occhi di tutti da secoli: un’opera grandiosa, che trova la sua massima espressione nell’affresco della Crocifissione. Il lavoro di promozione turistica a Pisogne è continuo e in sinergia con i comuni vicini e con i capoluoghi Brescia e Bergamo e sostenuto dai privati, spiega il sindaco Laini.

«Stiamo lavorando alla riqualificazione del percorso archeo-minerario - dice -, grazie alla presenza della miniera Quattro Ossi, che intendiamo far divenire sempre più percorribile tramite i suoi sentieri e, soprattutto, sicura».

Paesaggi

Un progetto, che ambisce a valorizzare anche tutta la Val Palot, dove è possibile sciare, proprio a due passi dal lago d’Iseo.

Lago, che in estate, invece, si popola nei luoghi ormai sempre più gettonati: il lido X Beach e la Darsena, con vista meravigliosa sulla ciclo-pedonale Vello Toline, pronta a seguire il percorso del lago, andando incontro alla sponda bergamasca, per realizzare così una grande area verde fronte lago.

«La bellezza di Pisogne - sottolinea con orgoglio il primo cittadino - sta non soltanto nel suo territorio, ma soprattutto nelle persone , che operano per il bene comune nelle tante associazioni che affiancano il Comune nella gestione dell’emergenza e del quotidiano, arrivando sin dove - aggiunge - da soli, come amministratori, non riusciremmo mai ad arrivare».